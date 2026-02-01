Hakkari’de 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sınırların güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek için kararlılıkla görev yaptığı vurgulandı.

5 KİLO 842 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda, hudut kartallarının, Hakkari sınır hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 5 kilo 842 gram uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.

Ele geçirilen uyuşturucu, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.