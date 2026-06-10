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Giriş Tarihi: 10.06.2026 15:22

Hakkari’de 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 şüpheli yakalandı

Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

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Hakkari’de 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 şüpheli yakalandı
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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik JİHA destekli operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

626 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin ve 39 kilogram asit anhidrit (ham madde) olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle, gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

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Hakkari’de 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 şüpheli yakalandı
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