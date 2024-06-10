Hakkari’den acı haber: Trafik kazası geçiren polis memuru Cihat Yıldız hayatını kaybetti

Dün öğretmen olan eşi Ayşe Koç Yıldız vefat ederken bugünde polis memuru Cihat Yıldız yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakkari - Çukurca karayolu Şine bölgesinde dün sivil otomobilleriyle Zap deresine uçan polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız yaralanmıştı.

Hakkari Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız, dün hayatını kaybetmişti.

Ayşe öğretmen, meslektaşları ve öğrencileri tarafından öğretmenlik yaptığı Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Öğretmen eşiyle kazada yaralanan polis memuru Cihat Yıldız'da tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.