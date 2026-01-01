Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de çığ altında can pazarı! Karayolları ekipleri zamanla yarıştı: 3 kişi kurtarıldı
Hakkari'de çığ altında can pazarı! Karayolları ekipleri zamanla yarıştı: 3 kişi kurtarıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken çığ altında kaldı. Otomobilde mahsur kalan 3 kişi için karayolları ekipleri tarafından başlatılan yoğun çalışmaların ardından araçta mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Bölgede bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, özellikle Şemdinli-Yüksekova karayolunda çığ riski üst seviyeye ulaştı.

3 KİŞİ ÇIĞ ALTINDA KALDI

Şabatan Geçidi mevkisinde seyir halinde olan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç, çığın altında kaldı.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, dondurucu soğuk ve zorlu hava şartlarında adeta zamanla yarıştı.



1 SAATLİK KRİTİK MÜDAHALE

İş makineleriyle kar yığınlarını titizlikle temizleyen ekipler, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından araca ulaştı. Araç içerisinden sağ çıkarılan 3 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasını yerinde izleyen çevre sakinleri, Karayolları ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



ÇALIŞMALAR 7/24 SÜRÜYOR

117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri; Yüksekova, Şemdinli ve Derecik üçgeninde karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

SÜRÜCÜLERE 'ZORUNLU OLMADIKÇA ÇIKMAYIN' UYARISI

Öte yandan Karayolları yetkilileri, bölgede devam eden yoğun yağış ve yüksek çığ riski nedeniyle vatandaşlara, "Sürücülerin can güvenliği için zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacak olanların ise mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurarak trafik işaretlerine uymaları büyük önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

