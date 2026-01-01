Hakkari’de çığ altında can pazarı! Karayolları ekipleri zamanla yarıştı: 3 kişi kurtarıldı

SÜRÜCÜLERE 'ZORUNLU OLMADIKÇA ÇIKMAYIN' UYARISI

Öte yandan Karayolları yetkilileri, bölgede devam eden yoğun yağış ve yüksek çığ riski nedeniyle vatandaşlara, "Sürücülerin can güvenliği için zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacak olanların ise mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurarak trafik işaretlerine uymaları büyük önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.