Hakkari’de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Meteoroloji Müdürlüğünün peş peşe yaptığı uyarıların ardından bölgede beklenen yoğun kar yağışı kendini gösterdi. Kar yağışının etkisini hızla artırması üzerine, ulaşımın aksamaması adına kritik öneme sahip olan Yüksekova-Van, Yüksekova-Şemdinli, Yüksekova-Esendere ve Yüksekova-Doski Vadisi-Dağlıca karayollarında ekipler teyakkuza geçti.

GECE GÜNDÜZ MESAİ YAPILIYOR

Bu kapsamda, Yüksekova 117. Şube Şefliğine bağlı görevli personeller, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz demeden mesai yaparak, dört ana hat üzerindeki karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Öte yandan, bölgede gece saatlerinde de devam etmesi beklenen kar yağışına karşı tüm ekiplerin hazır bekletildiği ve karayollarındaki çalışmaların titizlikle devam ettiği öğrenildi.