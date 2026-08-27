Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de feci kaza: Minibüsle kamyonet birbirine girdi! 10 yaralı
Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:27

Hakkari'de feci kaza: Minibüsle kamyonet birbirine girdi! 10 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Irak plakalı minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Hakkari’de feci kaza: Minibüsle kamyonet birbirine girdi! 10 yaralı
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Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçe girişindeki eski polis noktası mevkisinde meydana geldi. Yüksekova'dan Hakkari yönüne giden Irak plakalı minibüs, karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan S.S., M.D., D.A., Y.K., M.B., Ş.K., A.D., H.D., K.G. ve V.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#HAKKARİ #YÜKSEKOVA

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Hakkari'de feci kaza: Minibüsle kamyonet birbirine girdi! 10 yaralı
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