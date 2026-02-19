Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de feci olay: 23 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 09:58

Hakkari'de feci olay: 23 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ferhat Gezen silahla başından vurulmuş halde bulundu. 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam
Hakkari’de feci olay: 23 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu!
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Güngör Mahallesi'ndeki Ak Mercan mevkiinde silah sesi duyan çevre sakinleri, yol kenarında bir kişinin kanlar içinde yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, başından silahla vurulduğu belirlenen kişinin 23 yaşındaki Ferhat Gezen olduğu tespit edildi.

AĞIR YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gezen'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayı haber alan gencin yakınları hastane önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayın intihar mı yoksa saldırı mı olduğunun tespiti için başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari'de feci olay: 23 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz