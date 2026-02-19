Hakkari’de feci olay: 23 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu!

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Güngör Mahallesi'ndeki Ak Mercan mevkiinde silah sesi duyan çevre sakinleri, yol kenarında bir kişinin kanlar içinde yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, başından silahla vurulduğu belirlenen kişinin 23 yaşındaki Ferhat Gezen olduğu tespit edildi.