Giriş Tarihi: 24.9.2025 01:31

Hakkari'de iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Hakkari'nin iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Hakkari'deki kaza, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi İnanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. 73 ABS 985 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile 34 KFE 548 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 3'ü yetişkin olmak üzere toplam 5 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

