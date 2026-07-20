Hakkâri’de kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'de, 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmandıktan sonra haber alınamayan dağcı Yüksel Işık'ın (61) cansız bedenine arama çalışmalarının 5'inci gününde ulaşıldı. Bursa'dan Hakkari'ye gelen 2 dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'ndaki 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa başladı. Bu sırada dağcılardan biri belirli bir noktadan sonra geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirveye doğru tek başına ilerlemeyi sürdürdü. Bir süre sonra kendisinden haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen 5 gün boyunca aralıksız çalışma yürüten arama ekipleri Yüksel Işık'ın cansız bedenine dün öğle saatlerinde ulaştı. Ekiplerin olduğu yerden çıkardığı Işık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hakkâri
Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.