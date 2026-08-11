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Giriş Tarihi: 11.08.2026 09:14

Hakkari’de korkunç kaza! Otomobil park halindeki araçlara çarpıp devrildi: Yaralılar var!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kontrolünü kaybeden sürücü park halindeki iki araca çarpıp devrildi. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Hakkari’de korkunç kaza! Otomobil park halindeki araçlara çarpıp devrildi: Yaralılar var!
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 30 AAB 396 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 HZU 107 plakalı otomobil ile 30 AK 247 plakalı minibüse çarpıp, yan yattı.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HAKKARİ #YÜKSEKOVA #KAZA

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Hakkari’de korkunç kaza! Otomobil park halindeki araçlara çarpıp devrildi: Yaralılar var!
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