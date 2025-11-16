Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de korkutan kaza: Kamyonet Zap Suyu’na yuvarlandı! 4 kişi yaralandı
Hakkari'de korkutan kaza: Kamyonet Zap Suyu’na yuvarlandı! 4 kişi yaralandı

Hakkari'de yağışların etkisiyle dağdan kopan kaya parçasından kurtulmak isteyen sürücünün manevra yaptığı kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikten Zap Suyu’na yuvarlandı. Araçta sıkışan 4 kişiyi ekipler botlarla ulaşarak kurtardı.

DHA Yaşam
Korkutan kaza, saat 15.00 sıralarında Hakkari-Van kara yolunun 7 kilometresindeki Depin mevkiinde meydana geldi. Van yönüne giden kamyonetin sürücüsü, dağdan kopan kaya parçalarından kurtulmak için ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolün kaybolduğu kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan kişilere botla ulaşıldı. Ekipler, araçtaki 4 kişiyi yaralı olarak çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

