Hakkari’de korkutan kaza: Kamyonet Zap Suyu’na yuvarlandı! 4 kişi yaralandı

Korkutan kaza, saat 15.00 sıralarında Hakkari-Van kara yolunun 7 kilometresindeki Depin mevkiinde meydana geldi. Van yönüne giden kamyonetin sürücüsü, dağdan kopan kaya parçalarından kurtulmak için ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolün kaybolduğu kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı.