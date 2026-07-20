Hakkari’de yılan kabusu! Evin her köşesinden çıkıyorlar: ‘Adeta esir alınmış durumdayız’

"EVİMİZ YILANLAR TARAFINDAN ESİR ALINDI"

Yaşadıkları dehşeti dile getiren Özmen, "Yıllardır evimiz adeta yılanlar tarafından esir alınmış durumda. Kendi evimize girmekte bile büyük korku yaşıyoruz. Geceleri yatağa girdiğimizde gözümüze uyku girmiyor; her an bir yılanla karşılaşma endişesiyle sürekli tedirginlik içinde uyuyoruz. Hayatımız altüst oldu. Yılanlar artık o kadar rahat hareket ediyor ki, evin çatı altında bulunan kuşların yuva yaptığı deliklere kadar giriyorlar. Bugüne kadar yılanların ısırdığı bir koyunumuz ve çok sayıda güvercin de telef oldu. Maddi ve manevi olarak tükendik" dedi.