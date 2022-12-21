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Giriş Tarihi: 21.12.2022 22:46

Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üye olmak suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu yakalandı.

İHA
Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında Şehzadeler ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Ş.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı
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