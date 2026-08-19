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Giriş Tarihi: 19.08.2026 15:24

Hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde ailesinin hakkında kayıp ihbarında bulunduğu 74 yaşındaki Feyzi Gürbüz’ün sulama kanalında cansız bedini bulundu.

OSMAN TUĞRUL TUĞ
Hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu
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Olay, gece saatlerinde Göksun ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi civarında meydana geldi. akşam eve gelmeyen Fevzi Gürbüz hakkında ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine yaşlı adamı arama çalışmaları başlatıldı. Feyzi Gürbüz'ün mahalle yakınlarındaki sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine çalışmalar sulama kanalında yoğunlaştırıldı. Bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kanal boyunca arama ve tarama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Feyzi Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Gürbüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

#KAHRAMANMARAŞ

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Hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu
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