Haksız kazanç ağına büyük darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasadışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi. İncelemelerde, Milli Piyango İdaresi ve TÖDEB kayıtlarında yer alan bahis siteleriyle IBAN hesaplarının kullanıldığı, yasadışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı değerlendirildi. Şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17.9 milyar TL'lik para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

80 HAZİNE TAŞINMAZI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ise Kemer'de bazı hazine taşınmazlarının, belirli kişilerin üzerine geçirilerek kamunun zarara uğratıldığı belirlendi. Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeye alınan 80 hazine taşınmazının değerinin 10 milyar TL olduğu belirlendi.

ÖRGÜTSEL YAPI

Soruşturma dosyasına göre kamu görevlilerinin taşınmazların tespiti, kullanıcı ve hak sahiplerinin belirlenmesi, satış dosyalarının hazırlanması ve tescil süreçlerinde; sivil kişilerin ise uygun kişilerin belirlenmesi, taşınmazların edinilmesi ve aile ya da bağlantılı kişiler arasında devredilmesi aşamalarında rol aldığı değerlendirildi.

13.7 MİLYARLIK HAREKET

Elde edilen iletişim kayıtlarında da örgütün sevk ve koordinasyonunu sağlayan Gökhan Kaya'nın tarımsal indirimli satış işlemleriyle ilgili bir görüşmesinde, beyana göre işlem yapıldığı yönündeki ifadeleri yer aldı. Başka bir görüşmede ise Kaya'dan uygun bir taşınmaz bulmasının istenmesi üzerine, "Ayarlarım... Bir şey denk gelirse alırız sana" yanıtı verdiği tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada da yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen dövizlerin yeniden yurtdışına usulsüz şekilde çıkarıldığı tespit edildi. Yüksek tutarlı faturalar üzerinden KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Şüpheli kişi ve şirketlerin hesaplarında da 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para hareketi tespit edildi. Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli ve 11 şirkete operasyon düzenlendi. 28 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör