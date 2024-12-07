Halep’in gizemli tarihi Osmanlı Arşivi Küliyesi’nde

SABAH, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'ne bağlı Osmanlı Arşivi Külliyesi'ne özel izinle girdi. Külliye, 6 asırlık Osmanlı dönemiyle ilgili ortaya atılan iftira ve yanlış bilinen detaylar için resmi evraklar yoluyla gerçeklerle yüzleşme imkânı da sunuyor. Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici'nin rehberliğinde Osmanlı tarihinin korunduğu binayı gezen SABAH ekibi, yüksek güvenlik tedbirleriyle saklanan belgelerin olduğu depoya girdi.Cevat Ekici, "Osmanlı Devleti'nin dağılmasından sonra ortaya çıkmış yaklaşık 30 civarında devletin 400 yıllık tarihlerini buradan anlayabilmek ve yazabilmek mümkün" ifadelerini kullandı. Külliye hakkında bilgi veren Ekici, "Buraya taşınmamızla beraber dijitalleşmede büyük bir mesafe aldık. Şu an da yaklaşık 70 milyon dijital görüntümüz var ve bu belgelerin tamamına internet üzerinden ücretsiz erişebiliyorsunuz" dedi. Ekici, araştırma yapmak isteyen kişilerin arşive gelerek kısa bir işlemden sonra aldıkları kimlik kartıyla belge taraması yapabildiğinin altını çizdi.Halep'e dair belgeleri bir yayın haline getirdiklerini dile getiren Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici, geçtiğimiz günlerde muhalifler tarafından ele geçirilen Halep ile ilgili şunları aktardı: "Halep bildiğimiz gibi 1516 yılında Osmanlı Devleti yönetimi altına girmiştir. Bundan sonra 20. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır.Dolayısıyla elimizde binlerce, on binlerce Halep'le ilgili belge var. Bunların içinde kamuoyunda paylaştığımız belgeler de var. Örneğin ilk belgemiz 1516 yılına ait Yavuz Sultan Selim'in Halep'te yazdığı bir hüküm. Öte yandan bölgede Osmanlı Devleti'nin başarılı yönetimine dair belgeler de var. Farklı inançlara sahip kişiler hakkında alınmış kararların olduğu belgeler de elimizde mevcut." Arşivde Osmanlı Devleti'nin bir vilayeti olan Halep'in fethinin ardından 1536 yılında bölge hakkında ayrıntılı bilgilerin tutulduğu bir defter de SABAH ekibine gösterildi. 850 sayfalık defterde askerlik ve vergiye esas kayıtlar bulunuyor.