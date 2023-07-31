Haleplibahçe Mozaik Müzesi Nerede? Haleplibahçe Mozaik Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Haleplibahçe Mozaik Müzesi nerede konusu, ulaşım seçeneklerini öğrenmek isteyenler tarafından gündeme getirilmektedir. Bu müze ülkemizin kolonsuz geçilen en büyük binası olma özelliğine sahiptir. Müzenin içinde bölgede yapılan kazı çalışmaları neticesinde ulaşılan tarihi eserler sergilenmektedir. Müzeyi ziyaret edeceklerin Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar konuları hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

Haleplibahçe Mozaik Müzesi Nerede?

Haleplibahçe Mozaik Müzesi, adından da belli olduğu üzere mozaik eserlerin sergilendiği bir müzedir. Cam, tuğla, taş, deniz kabuğu gibi materyallerin kullanılarak yapıldığı sanat yapıtları mozaik olarak adlandırılmaktadır. Bu müze içerisinde mozaikten meydana gelen birçok eser görebilmek mümkündür. Özellikle Amazon kadınlarını anlatan taban mozaik eserleri ayrı bir öneme sahiptir. Bu yapıtlar dünya çapında mozaik sanatı yönünden ilk örnekler olarak görülmektedir. Bu müze, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Şanlıurfa şehrinin Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe mahallesinde yer almaktadır. Müze ismi bulunduğu konumdan almıştır. Eyyübiye ilçesi aynı zamanda şehrin merkez ilçesi olma özelliği taşımaktadır.

Haleplibahçe Mozaik Müzesine Nasıl Gidilir?

Müzeye ulaşım için özel araç başta olmak üzere; taksi, otobüs gibi birçok farklı alternatif mevcuttur. Müze aynı zamanda Şanlıurfa Müzesi'nin hemen bitişiğinde yer almaktadır. Bundan kaynaklı ulaşım son derece rahattır. Müze, içerisinde yaşamlarını sürdüren sazan balıklarının bulunduğu Balıklıgöl mevkiine çok yakın bir konumdadır. Özel aracıyla gelmeyi planlayan ziyaretçilerin şehir merkezine vardıktan sonra yol tabelaları izlemeleri ve ardından Balıklıgöl tabelasını gördüklerinde sağ yöne girmeleri yeterlidir. Otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla gelmek için ise merkez ilçe olarak bilinen Eyyübiye ilçesinden hareket eden otobüslere binilmesi gerekmektedir. Ayrıca daha hızlı ulaşım sağlayabilmek adına taksi hizmetlerinden de faydalanmak mümkündür. Şehir dışından gelecek olanların ise öncelikli olarak Şanlıurfa'ya gelmeleri ardından otogar ya da havalimanından merkez ilçeye kalkan otobüslere binmeleri gerekir.

Haleplibahçe Mozaik Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ne girmeden önce belli bir giriş ücreti alınmaktadır. Müzeye giriş kişi başı olarak 50 TL şeklindedir. Kültürel gezilerde bu tür tarihi mekânları ziyaret edecekler tarafından müze kart geçiyor mu konusunda bilgi arayışı çok fazladır. Bu müzeye müze kartla giriş yapılabilmesi mümkündür. Ayrıca bir sene içerisinde aynı tarihi mekâna bu kart ile iki kere giriş yapılabilmektedir. Müze Pazartesi gününden Pazar günü de dâhil olmak üzere haftanın her günü ziyaretçi kabul etmektedir. Ziyaret saatleri sabah saat 8 buçuk ile akşam saat 5 arasındadır. Gişe kapanış saati ise akşam 4 buçuk olarak belirlenmiştir. Saat 4 buçuktan sonra müzeye giriş yapılabilmesi söz konusu değildir.