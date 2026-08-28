Halep’te Arapça öğrenen Türk öğrencilere sertifika

Türkiye'den Halep'e giderek Arapça eğitimi alan öğrenciler, İbn Haldun Üniversitesi'nin Halep'teki dil okulu Darul Lugat'ta düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. 26 Ağustos'taki törene Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Vali Yardımcısı Heysem Elhaşimi, Halep Müftüsü Şeyh Dr. İbrahim Şaşo, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Diller Okulu Müdürü Dr. Muhammed Furkan Alpat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 2024 yılında 60 öğrenci Halep'e giderek eğitim aldı. Her dönemde 80 saat temel dil eğitimi ve 20 saat interaktif atölyeden oluşan 100 saatlik yoğun bir program uygulandı. Törende konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, dilin yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kültür ve medeniyetin taşıyıcısı olduğuna dikkat çekti. Arapça'nın Türkiye'nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve İslam dünyasıyla tarihî ve kültürel bağları bakımından özel bir yere sahip olduğunu belirten Arkan, "Aramızda güçlü tarihî ve kültürel bağlar bulunan toplumlarla ilişkilerimizi geliştirmek istiyorsak birbirimizin dilini daha iyi bilmemiz gerekiyor" dedi.

SURİYELİLERE TÜRKÇE EĞİTİM VERİLECEK

Suriye ile akademik ilişkilerin yeni dönemde daha da geliştirilmesini önemsediklerini ifade eden Arkan, Dar-ul Lugat'ı bu alandaki ilk adımlardan biri olarak gördüklerini belirtti. Eğitim, araştırma, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile ortak projeler başta olmak üzere daha kalıcı akademik bağlar kurmayı hedeflediklerini kaydeden Arkan, programı tamamlayan öğrencileri tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. İbn Haldun Üniversitesi'nin Türkçe, İngilizce ve Arapça'yı merkeze alan çok dilli eğitim modeline de değinen Arkan, Dar-ul Lugat'ın bu yaklaşımın Halep'teki önemli örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Merkezin ilerleyen dönemde iki toplum arasındaki dil bağını çift yönlü güçlendirmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Suriyelilere Türkçe eğitimi verilmesi de planlanıyor. Ayrıca savaş yıllarında Türkiye'de büyüyen, günlük hayatında Türkçe'yi kullanan ancak Arapça'yla bağı zayıflayan Suriyeli çocuk ve gençlerin Arapça'yı öğrenmelerine ve geliştirmelerine yönelik eğitimlerin de hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör