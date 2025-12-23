Halep’te PKK/YPG’nin işgal ettiği Eşrefiyye ve Şeyh Maksud’da halk evlerini terk ediyor!

Halk çok endişeli ve korkuyor." diye konuştu. Terör örgütü PKK/YPG, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki varlığını sürdürürken, dün kent merkezindeki sivil yerleşimlere yönelik topçu ve havan saldırıları düzenledi. Söz konusu saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, bu saldırılara karşılık olarak Suriye ordusunun örgüt hedeflerini etkisiz hale getirdiğini ve ardından operasyonların durdurulması yönünde talimat verildiğini açıklamıştı.