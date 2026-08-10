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Giriş Tarihi: 10.08.2026 19:31

Halfeti Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheliler etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep etti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda eski Halfeti Belediye Başkanı Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmıştı.

AA
Halfeti Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheliler etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi
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Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bazı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından sulh ceza hakimliğince yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda 14 şüpheli, "ev hapsi", "imza atma" veya "yurt dışına çıkma yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi.

Aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu diğer zanlıların tutukluluk hali devam ediyor.

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmıştı.

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Halfeti Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheliler etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi
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