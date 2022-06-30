Halfeti Nerede? Eski Halfeti Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Hem suyun üstünden hem de suyun altından tarihin izlerini tüm ihtişamı ile sunan Halfeti'de Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi yer alıyor. Halfeti aynı zamanda 2013 yılında Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından Sakin Şehir listesine de girmiştir. Siyah gülleri ile ünlü Halfeti, Karagül Diyarı olarak da biliniyor. Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Halfeti nerede sorusunun gündem olması normal karşılanıyor. Eski Halfeti nereye bağlı olarak biliniyor, hangi il içerisinde yer alıyor gibi soruların yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. Halfeti'ye nasıl gidilir sorusunun da yanıtı için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Halfeti Nerede?

Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından biri olan Halfeti, 3000 yıllık geçmişi ile saklı bir cennet haline geliyor. Bu nedenle de Halfeti saklı cennet nerede sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Önceleri Rum Kale olarak bilinen Halfeti'nin ismi ise Halil ve Fatma adlarındaki iki gencin kendini sulara bırakmasından geliyor. Halil ve Fatma'nın isimlerinin kısaltmalarından adını alan Halfeti nereye bağlı?

Halfeti, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın tam ortasında yer alıyor. Şanlıurfa'ya bağlı bir ilçe olan Halfeti, şehir merkezine ise 145 km uzaklıkta bulunuyor.

Halfeti'ye Nasıl Gidilir?

Eski Halfeti nerede sorusunun yanıtından sizlere bahsettik. Peki, Halfeti'ye nasıl gidilir?

Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi içerisinde yer alan Şanlıurfa'dan özel araçlar ile kolaylıkla Halfeti'ye ulaşabilirsiniz. Şanlıurfa'dan kiralık araç ya da transfer araç yardımı ile de bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz.