Halfeti’de Başkan Albayrak’tan dev proje

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Belediye ve TOKİ İş Birliği ile 3000 konut 3000 arsa projesi gerçekleştirilecek. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Şeref Albayrak, önemli bir projeye daha imza atıyor.

Başkan Albayrak, sosyal konut projesi ile vatandaşları ev sahibi yapıyor. Argıl-Halfeti arasında 3000 dönümlük alanda TOKİ iş birliğinde, dar gelirli vatandaşlar konut ve arsa sahibi olacak.

Halfeti'de Başkan Albayrak'ın 3000 konut ve 3000 arsa projesi ile 10 yıl faizsiz taksit imkanlarıyla vatandaşların barınma ihtiyaçları karşılanmış olacak.

Zemin etüdü gerçekleştirilen projede konutlar depreme de dayanıklı olacak. Halfeti Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama da başvuruların belediye karşısında bulunan seçim irtibat bürosuna yapılacağı açıklandı.