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Giriş Tarihi: 8.07.2026 22:59

Halfeti’de otomobil fıstık tarlasına devrildi! 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin fıstık tarlasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kadın yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Halfeti’de otomobil fıstık tarlasına devrildi! 3 yaralı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kadın sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkarak fıstık tarlasına devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılıp ardından ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil hurdaya dönerken 1 kadının durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA

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Halfeti’de otomobil fıstık tarlasına devrildi! 3 yaralı
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