Halfeti’de otomobil fıstık tarlasına devrildi! 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kadın sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkarak fıstık tarlasına devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılıp ardından ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil hurdaya dönerken 1 kadının durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör