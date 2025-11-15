Halfeti’de seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Göklü yolunda meydan geldi. Ahmet G. İdaresindeki otomobil Halfeti istikametinden Göklü istikametine doğru hareket halindeyken aracın ön kısmından dumanlar çıktı. Araç sürücüsü Ahmet G., aracın ön kısmından dumanlar yükseldiğini fark ederek, hemen aracı yol kenarına çekti. Kısa süre içinde alevler tüm aracı sardı. Sürücü itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, araçta bulunan iki kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.