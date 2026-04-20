Halı çırpma kavgası kanlı bitti: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Olay Afyonkarahisar kent merkezi Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur (73) ile üst kat komşuları Erhan İ. ve Nursel İ. arasında halı çırpma ve gürültü meselesi nedeniyle dün tartışma yaşandı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.
SABAH SAATLERİNDE YENİDEN ALEVLENDİ
Ancak gerginlik sabah erken saatlerde yeniden başladı. Aynı sebepten dolayı tekrar karşı karşıya gelen komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Erhan İ. ve Nursel İ., yanlarında bulunan tabanca ve pompalı tüfekle Bodur çiftine ateş açtı.
YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Sevimgül ve Cemil Bodur çifti, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı çift kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİLERDEN ŞAŞIRTAN HAMLE
Olayın ardından şüphelilerin, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısında bulunmaları dikkat çekti. İhbar üzerine yaklaşık 4 dakika içinde olay yerine ulaşan polis ekipleri, apartmana girdiklerinde Bodur çiftini kanlar içerisinde buldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erhan İ. ve Nursel İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.