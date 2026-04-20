Haberler Yaşam Haberleri Halı çırpma kavgası kanlı bitti: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.04.2026 14:53 Son Güncelleme: 20.04.2026 14:54

Halı çırpma kavgası kanlı bitti: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da halı çırpma ve gürültü meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. iki kişinin hayatını kaybettiği kanlı bir olaya dönüştü. Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur (73) ile üst kat komşuları Erhan İ. ve Nursel İ. arasında yaşanan tartışma sabah saatlerinde alevlendi, silahlar konuştu. Olay sonrası şüphelilerin KADES’e basarak yardım istemesi ise dikkat çekti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Bodur çifti hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gökhan KOCAASLAN
Halı çırpma kavgası kanlı bitti: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Olay Afyonkarahisar kent merkezi Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur (73) ile üst kat komşuları Erhan İ. ve Nursel İ. arasında halı çırpma ve gürültü meselesi nedeniyle dün tartışma yaşandı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.

SABAH SAATLERİNDE YENİDEN ALEVLENDİ

Ancak gerginlik sabah erken saatlerde yeniden başladı. Aynı sebepten dolayı tekrar karşı karşıya gelen komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Erhan İ. ve Nursel İ., yanlarında bulunan tabanca ve pompalı tüfekle Bodur çiftine ateş açtı.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Sevimgül ve Cemil Bodur çifti, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı çift kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLERDEN ŞAŞIRTAN HAMLE

Olayın ardından şüphelilerin, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısında bulunmaları dikkat çekti. İhbar üzerine yaklaşık 4 dakika içinde olay yerine ulaşan polis ekipleri, apartmana girdiklerinde Bodur çiftini kanlar içerisinde buldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erhan İ. ve Nursel İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Halı çırpma kavgası kanlı bitti: Yaşlı çift hayatını kaybetti
