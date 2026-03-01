Haberler Yaşam Haberleri Halı sahada kalp krizi geçirdi, son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 1.03.2026 17:47

Düzce’de halı sahada maç oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Murat Kasapoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Düzce'de dün akşam saatlerinde iftar sonrası arkadaşları ile halı saha maçı yapan Murat Kasapoğlu(48), kalp krizi geçirdi. Halı sahada bulunanların fark etmesi üzerine Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kasapoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç yaşta kalbine yenilen Kasapoğlu, Yeni Mahalle Fetih Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

