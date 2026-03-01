Düzce'de dün akşam saatlerinde iftar sonrası arkadaşları ile halı saha maçı yapan Murat Kasapoğlu(48), kalp krizi geçirdi. Halı sahada bulunanların fark etmesi üzerine Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kasapoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Halı sahada kalp krizi geçirdi, son yolculuğuna uğurlandı



Genç yaşta kalbine yenilen Kasapoğlu, Yeni Mahalle Fetih Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.