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Giriş Tarihi: 9.09.2026 23:32

Halı yıkama faciayla son buldu: Akıma kapılan 2 kadın hayatını kaybetti!

Gaziantep'te meydana gelen feci olayda, halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan kadınlar hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İHA Yaşam
Halı yıkama faciayla son buldu: Akıma kapılan 2 kadın hayatını kaybetti!
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Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan 2 kadın ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, kaldırdıkları Gaziantep Şehir Hastanesi ve özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Necla Değirmenci ile Aysel Balta'nın cenazeleri Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

#GAZİANTEP #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Halı yıkama faciayla son buldu: Akıma kapılan 2 kadın hayatını kaybetti!
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