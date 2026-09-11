Halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın öldü

Gaziantep
'te halı yıkarken elektrik akımına kapılan Necla Değirmenci (41) ve Aysel Baltan (35) hayatını kaybetti. Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracısı 3 çocuk annesi Aysel Baltan ile birlikte damda halı yıkayan 2 çocuk annesi Necla Değirmenci, halı yıkama makinesinden kaynaklanan elektrik akımına kapıldı. Durumu fark edip Değirmenci'yi kurtarma çalışan Aysel Baltan da akıma kapıldı. Kadınların çocukları, komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Değirmenci ve Baltan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aysel Baltan ve Necla Değirmenci'nin cenazeleri, adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör