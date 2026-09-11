Haberler Yaşam Haberleri Halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın öldü
Giriş Tarihi: 11.09.2026

Halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın öldü

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın öldü
  • ABONE OL
Gaziantep'te halı yıkarken elektrik akımına kapılan Necla Değirmenci (41) ve Aysel Baltan (35) hayatını kaybetti. Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracısı 3 çocuk annesi Aysel Baltan ile birlikte damda halı yıkayan 2 çocuk annesi Necla Değirmenci, halı yıkama makinesinden kaynaklanan elektrik akımına kapıldı. Durumu fark edip Değirmenci'yi kurtarma çalışan Aysel Baltan da akıma kapıldı. Kadınların çocukları, komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Değirmenci ve Baltan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aysel Baltan ve Necla Değirmenci'nin cenazeleri, adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA