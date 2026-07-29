Haliç, karanlık günlerine geri dönüyor

İBB yönetimince maliyetli olduğu gerekçesiyle dere ıslahlarının kesintiye uğratılması ve Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisi'nın çalıştırılmaması nedeniyle 'Altın Boynuz'a çamur akmaya devam ediyor. AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanlığı, Haliç'teki çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Haliç'e dalış yapan AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanı, İl Başkan Yardımcısı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, su altındaki yoğun dip çamuru ve düşük görüş mesafesinin beklediğinden çok daha ağır bir tablo ortaya koyduğunu söyledi. Görüş mesafesinin bu kadar düşük olacağını tahmin etmediğini belirten Yüzbaşıoğlu, şöyle konuştu: "Su altında görüş mesafesi yaklaşık 30 santimetreydi. Dipte yoğun çamur birikintisiyle karşılaştık. Haliç'in yeniden kapsamlı bir dip temizliği ve çevre rehabilitasyonuna ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Haliç'in yeniden temiz ve yaşanabilir bir görünüme kavuşmuştu."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!