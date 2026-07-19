Haliç’te arama çalışmaları: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, gemi personeli denize düştü

Olay, saat 10.30 sıralarında Haliç'te meydana geldi. Mehmet P. yönetimindeki 'Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı.

GEMİ KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI, PERSONEL DENİZE DÜŞTÜ

Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamayan tekne, iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Yasin Konya'ya henüz ulaşılamazken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme Sahil Güvenlik ekiplerince sürdürülüyor.