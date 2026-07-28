Haliç'te çevre farkındalık dalışı: "Canlıların yaşaması asla mümkün değil”

Dalış öncesinde Haliç'in bu denli çamurla kaplı ve görüş mesafesinin bu kadar düşük olacağını tahmin etmediğini belirten Yüzbaşıoğlu, "Su altında görüş mesafesi yaklaşık 30 santimetreydi. Benimle birlikte dalış yapan arkadaşlarımı dahi göremedim. Dipte yoğun çamur birikintisiyle karşılaştık. Bastığımız yerlerde balçığa saplandık ve güvenlik amacıyla el ele ilerlemek zorunda kaldık. Gerçekten çok kötü ve kesif bir çamur. Zift gibi kararmış. Canlıların burada yaşaması asla ve asla mümkün değil." dedi.