Haliç’te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi

Patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetirken, saat 09.00'da başlayan ayinde mumlar yakılıp dualar edildi.
Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç sahiline yürüdü. Patrik Bartholomeos'un suya attığı haçı çıkarmak için yaklaşık 30 kişi denize atladı. Vasilios Konstantinidis, haçı denizden çıkarmayı başaran kişi oldu. Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik sırasında sağlık ekipleriyle deniz polisi de hazır bulundu.
AYA TRİADA RUM ORTADOKS KİLİSESİ'NDE AYİN DÜZENLENDİ HAÇ ÇIKARILDI
Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünde Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan ayinde, dualar edildi, mum yakıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek denize haç atılacağı Tarihi Moda İskelesi'ne geçildi.