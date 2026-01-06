Haliç’te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi

Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç sahiline yürüdü. Patrik Bartholomeos'un suya attığı haçı çıkarmak için yaklaşık 30 kişi denize atladı. Vasilios Konstantinidis, haçı denizden çıkarmayı başaran kişi oldu. Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik sırasında sağlık ekipleriyle deniz polisi de hazır bulundu.