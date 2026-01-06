Haberler Yaşam Haberleri Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi
Giriş Tarihi: 6.01.2026 23:30

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2026. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç sahilinde düzenlenen denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Mustafa KAYA
Patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetirken, saat 09.00'da başlayan ayinde mumlar yakılıp dualar edildi.

Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç sahiline yürüdü. Patrik Bartholomeos'un suya attığı haçı çıkarmak için yaklaşık 30 kişi denize atladı. Vasilios Konstantinidis, haçı denizden çıkarmayı başaran kişi oldu. Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik sırasında sağlık ekipleriyle deniz polisi de hazır bulundu.

AYA TRİADA RUM ORTADOKS KİLİSESİ'NDE AYİN DÜZENLENDİ HAÇ ÇIKARILDI

Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünde Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan ayinde, dualar edildi, mum yakıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek denize haç atılacağı Tarihi Moda İskelesi'ne geçildi.

Çok sayıda kişi de haç çıkarma törenini izlemek için iskelede toplandı. Buradan suya atılan haçı denizden çıkarmak için kadınların da yer aldığı yaklaşık 10 kişi denize atladı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz