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Giriş Tarihi: 20.07.2026 01:44

Haliç'te tur teknesi köprü ayağına çarptı! Personelin cansız bedenine 8 saat sonra ulaşıldı

Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Yaklaşık 8 saat süren arama çalışmalarının sonucunda Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Semih KARA Semih KARA
Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı! Personelin cansız bedenine 8 saat sonra ulaşıldı
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Olay, saat 10.30 sıralarında Haliç'te meydana geldi. Mehmet P. yönetimindeki 'Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlerken Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü.

YÜZME BİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen Yasin Konya'yı bulmak için su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Konya'nın yüzme bilmediği öğrenildi.

8 SAATİN SONUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Konya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL

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Haliç'te tur teknesi köprü ayağına çarptı! Personelin cansız bedenine 8 saat sonra ulaşıldı
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