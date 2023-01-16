Haliç’teki silahlı çatışmada 7 gözaltı! Polis firarilerin peşine düştü

KURAN KURSU HOCASI RAMAZAN ARSLAN ÖLMÜŞTÜ

Çeteler arasında Eyüpsultan'da bir silahlı saldırı daha gerçekleşti. Gündoğmuş ve Daltonlar suç örgütü üyeleri, 25 Aralık'ta Eyüpsultan'da karşı gurup üyelerine intikam amaçlı silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan çatışmada, kurşunlardan bazıları yanlışlıkla Kuran Kursu Hocası Ramazan Arslan'a isabet etti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan Arslan hayatını kaybetti.

OPERAYONDA 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Organize Polisi, yapılan araştırmaların ardından 3 ayrı suç gurubundan toplam 25 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Baskında 25 şüpheli yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 Kalaşnikof (AK47) tipi uzun namlulu silah, 10 tabanca, 1 kilo eroin ve 163 mermi ele geçirildi.