Halil Falyalı suikastında söylemez parmağı

KKTC’de, otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı suikastı ile ilgili “Söylemez Kardeşler” olarak bilinen suç örgütü lideri Mustafa Söylemez ve iki adamı gözaltına alındı
KKTC'de otel ve kumarhane işleten 53 yaşındaki Halil Falyalı ve şoförünün karanlık bir saldırıda öldürülmesinin yankıları sürerken, İstanbul ve Lefkoşa'da toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Sır dolu suikastın tüm detayları titizlikle inceleniyor. Halil Falyalı, Girne'deki otelinden eşi Özge Falyalı ve üç çocuğuyla evine doğru giderken Çatalköy bölgesinde, yolunu kesen otomobilden inen saldırganların gerçekleştirdiği suikastta, şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürüldü. Kalaşnikof silahlarla yaylım ateşine tutulan Falyalı'ya 16 mermi isabet etti. Saldırganların yolu kesmek için kullandığı aracın plakasının sahte olduğu belirlendi.
TELEFON TRAFİĞİ İNCELENDİ
Cinayetin aydınlatılması için KKTC emniyet birimlerinin çalışması sürerken, Türkiye'den güvenlik güçleri de operasyona önemli destek veriyor. Tüm ihtimalleri titizlikle değerlendiren ve ortak bir çalışma yürüten güvenlik güçleri, tetikçi olduğu belirtilen 3 kişinin sürat teknesiyle Türkiye'ye kaçtığı iddialarını da araştırıyor. Cinayetle ilgili soruşturmanın Türkiye ayağında önemli bir gelişme yaşandı. Falyalı'nın adamlarından birinin ifadesi ile Falyalı-Söylemez arasındaki telefon trafiği doğrultusunda İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, gözaltına alınan isimlerden birinin "Söylemez Kardeşler" çetesi lideri Mustafa Söylemez olduğu öğrenildi.
10 GÜN ADIM ADIM TAKİP ETTİLER
Cinayette, bu çetenin parmağına rastlanırken, Mustafa Söylemez ile iki adamı gözaltına alındı. Lefkoşa Ercan Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalışan iki kişinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 6 oldu. Daha önce kiralık aracı kullanan Ömer Tunç tutuklanmıştı. Zanlıların suikast öncesi 10 gün keşif yaptığı, Falyalı'nın alışkanlıkları ve güzergâhlarını tek tek belirleyip pusu kurduğu ifade edildi. Saldırganların, Falyalı'nın otelden hareket saati ve zırhlı araca binmediğini bilmesi, ayrıca eylem sonrası kaçış planları, "Köstebek" iddialarını da güçlendirdi.
DOĞDUĞU KÖYE DEFNEDİLDİ
FALYALI'NIN cenaze namazı dün İskele bölgesindeki Kumyalı köyündeki Kumyalı Şehit Polat Poyraz Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı. Namaza, KKTC Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakan, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı. Falyalı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı'na defnedildi.
'FAİLİ MEÇHUL OLARAK KALMAYACAK'
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, suikastla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu: "KKTC'nin her türlü imkânıyla burada bulunan Barış Güçleri Komutanı ile ve Türkiye ile yapılacak istişarelerle bu cinayet açığa çıkarılacaktır. KKTC'de bir düzen vardır. Burada bir devlet vardır. Teşkilatları var. Güvenlik birimlerine talimat verdim. Gereken yapılacaktır. Halil Falyalı olayı üzücü bir olay. KKTC'de herkes herkesi tanır. Bu olay halkımızda üzüntü yaratmıştır. Cinayetin faili meçhul olarak kalmaması için KKTC'nin elindeki tüm imkânları kullanacağız. Falyalı ve şoförüne Allah'tan rahmet diliyorum."
AVUKAT CİNAYETİ İLE BAĞLANTISI VAR MI?
İSTANBUL polisi, 27 Ocak'ta Bakırköy'de öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı arasında sanal bahis ortaklığı bulunduğu iddiası nedeniyle, iki cinayet arasında bir bağlantı olup olmadığını da araştırıyor. Polisin değerlendirmeye aldığı bir diğer iddia da yasa dışı bahis pazarı ile bağlantılı. İddialara göre olayın perde arkasında bulunan bir isim, Söylemezler Çetesi ile bağlantılı. Cinayetin perde arkasında yasa dışı bahis pazarını yönettiği ve Falyalı ile anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen o ismin olduğu konuşuluyor.