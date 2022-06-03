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Giriş Tarihi: 3.6.2022 10:53

Halim Haldun Göktaş kimdir? Yeni YÖK üyelerinden olan Halim Haldun Göktaş kariye

Halim Haldun Göktaş kimdir? Yeni YÖK üyelerinden olan Halim Haldun Göktaş kariye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazee’de YÖK üyeliğine atanan Halim Haldun Göktaş hayatı ile gündemdeki yerini aldı. 1966 doğumlu olduğu bilinen isim, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Daha önce çeşitli görevlerde bulunan isimle ilgili olarak “Halim Haldun Göktaş kimdir?” sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Halim Haldun Göktaş kariyeri, biyografisi ve hayatı...

Halim Haldun Göktaş kariyeri, biyografisi ve hayatı gibi detaylarla gündeme geldi. Bugünün Resmi Gazetesi'nde Yükseköğretim Kurulu'nda 6 üye görevden alındı, 5 yeni üye atandı. Atanan üyelerden biri olan isim bu noktada "Halim Haldun Göktaş kimdir?" sorusu ile gündeme geldi. İşte YÖK'e seçilen yeni üyelerden olan Halim Haldun Göktaş hakkında detaylar...

HALİM HALDUN GÖKTAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş, YÖK yeni üyelerinden biridir. 1966 yılı doğumlu olan Göktaş, doktorasını Erciyes Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Araştırma Görevlisi olarak görev alan Göktaş, Ankara Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeliği görevini de üstlenmiştir.

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Halim Haldun Göktaş kimdir? Yeni YÖK üyelerinden olan Halim Haldun Göktaş kariye
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