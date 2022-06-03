Halim Haldun Göktaş kimdir? Yeni YÖK üyelerinden olan Halim Haldun Göktaş kariye

Halim Haldun Göktaş kariyeri, biyografisi ve hayatı gibi detaylarla gündeme geldi. Bugünün Resmi Gazetesi'nde Yükseköğretim Kurulu'nda 6 üye görevden alındı, 5 yeni üye atandı. Atanan üyelerden biri olan isim bu noktada "Halim Haldun Göktaş kimdir?" sorusu ile gündeme geldi. İşte YÖK'e seçilen yeni üyelerden olan Halim Haldun Göktaş hakkında detaylar...
HALİM HALDUN GÖKTAŞ KİMDİR?
Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş, YÖK yeni üyelerinden biridir. 1966 yılı doğumlu olan Göktaş, doktorasını Erciyes Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Araştırma Görevlisi olarak görev alan Göktaş, Ankara Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeliği görevini de üstlenmiştir.