Halim Haldun Göktaş kimdir? Yeni YÖK üyelerinden olan Halim Haldun Göktaş kariye

Halim Haldun Göktaş kariyeri, biyografisi ve hayatı gibi detaylarla gündeme geldi. Bugünün Resmi Gazetesi'nde Yükseköğretim Kurulu'nda 6 üye görevden alındı, 5 yeni üye atandı. Atanan üyelerden biri olan isim bu noktada "Halim Haldun Göktaş kimdir?" sorusu ile gündeme geldi. İşte YÖK'e seçilen yeni üyelerden olan Halim Haldun Göktaş hakkında detaylar...