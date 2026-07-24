Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi korkunç kazada hayatını kaybetti

Korkunç kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Fethiye istikametinden Antalya yönüne seyir halinde bulunan binek otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle önce orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, bu sırada Antalya istikametinden Fethiye yönüne seyreden özel bir şirkete ait hizmet aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada otomobil hurda yığınına dönerken kazayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber olurken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SEVENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, takla atan otomobilin sürücüsü Suna Demirer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Suna Demirer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morga kaldırıldı. Suna Demirer'in Seydikemer Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici öğretmen kadrosunda görev yaptığı öğrenildi.