Halk plajları yazın gözdesi oldu

Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı'nın (TÜÇEV) iştiraki olan Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle, geçen yıl Muğla Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe'deki Akbük, Marmaris'teki Kızkumu, Bodrum'daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye'deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi. Bu yıl ise yine Fethiye'de Göcek, İzmir Çeşme'de Altınkum ve Pamuk Ovası, Urla'da Kumdenizi, Balıkesir Ayvalık'ta Sarımsaklı, Edirne Enez'de Gaziömer, Antalya Manavgat'ta Kısalar halk plajları vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu.

ÜCRETSİZ HİZMET

5 ilde 24 bin 682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636 bin ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor. Toplamda 784 şemsiye kurulan plajlarda şemsiye, gölgelik, duş ve tuvalet hizmetleri tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Vatandaşların kendi yiyecek-içeceklerini getirebildiği alanda, bakanlık bünyesindeki büfelerde ise uygun fiyat politikası uygulanıyor. Sıfır Atık Projesi'ne uygun ayrıştırma kutuları bulunan plajlarda, plaj voleybolu sahaları da yer alıyor.

"ÇOCUKLARIMIZ DENİZLE BULUŞSUN DİYE"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek'te bu yıl yapımı tamamlanan ücretsiz halk plajının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye... Göcek Halk Plajımız; tertemiz, ücretsiz, Sıfır Atık vizyonuyla herkes için" ifadelerine yer verdi.

3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, "Göcek, yıllardır turizmin en önemli destinasyonlarından biri ancak merkezde halkımızın ücretsiz denize girebileceği bir alternatif yoktu. Bakanlık olarak, daha önce hoyratça kullanılan, işgallerin ve tekne kirliliğinin bulunduğu 3 bin 600 metrekarelik kumluk alanı temizleyerek halkımızın hizmetine sunduk. Sadece bu alandan yaklaşık 3 kamyon çöp çıkardık" dedi.

HALK PLAJI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Memnuniyetini dile getiren vatandaşlardan Arif Seçen, "Bakanlığın açtığı tesis, bölge halkı ve uzaktan gelenler için çok iyi bir şey. Ücretsiz olması çok güzel olmuş. Herkes memleketin bu tür hizmetlerinden sebeplensin. Vatandaşlar rahatlıkla gelip, buralarda kullanıp eğlenebilirler" şeklinde konuştu. Sultan Kebir ise "Zamanla marinalaşma ve tekneler yüzünden denize giremez olmuştuk. Çocuklarım ve torunlarım için harika bir tesis kazandırıldı, Göcek için bu plaj bir ihtiyaçtı" ifadelerini kulandı.