Halk TV ‘bilirkişi’ davası için hakim karşısıda

Saraçhane'de basın açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirmişti. Halk TV ise Barış Pehlivan'ın bilirkişi ile telefon görüşmesini paylaştı. İzinsiz olarak kayda alıp yayınlayan, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yayınlayan Halk TV hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Yürütülen soruşturma sonundan Barış Pehlivan ve program koordinatörü Kürşad Oğuz'a "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Yargı Görevini Yapanı Etkileme, Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla, soruşturma kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'e, "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, Yargı Görevini Yapanı Etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Davanın ilk celsesi bugün İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmaya sanıklar Barış Pehlivan, Seda Selek, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş katıldı. Mahkemede ilk olarak Seda Selek savunma yaptı. Selek, "O gün Ekrem İmamoğlu'nun bir basın toplantısı olacaktı. Biz de bunu ekranlara getirdik ve basın toplantısı bittikten sonra ben de konuklarımla bu konuyu konuşmaya devam ettik. İlerleyen dakikalarda benim kulağıma, önemli bir konu olduğunu ve ekrana verileceği söylendi. Barış Pehlivan'ın haberi olduğunu biliyordum, içeriğinin ne olduğunu ben o an ekranda da söylüyorum. Bu içerikle ilgili değerlendirme yapacak bir done yoktu" şeklinde savunma yaptı.

"GAZETECİLİK REFLEKSİYLE YAPTIK"

Sanık Kürşad Oğuz, savunmasında 30 yıllık gazeteci olduğunu ifade ederek, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' toplantısındaydım. Herkesin aklında olan o bilirkişiye soru sormaktı. Barış Pehlivan'ın bir telefon konuşması yaptığını gördüm, yanına hittiğimde bilirkişiyle konuştuğunu gördüm ve haberi yazarken bir yanlış yapılmaması için görüşmeyi kayda almaya başladım ve bunu hiçbir çıkarma, ekleme olmadan Suat beye gönderdim. Suç işlemek gibi bir amacımız yoktu, tamamen gazetecilik refleksiyle yaptık" diye konuştu.