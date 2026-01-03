Halk TV’nin iddiasına belgeli yalanlama: “Görevde bile değildim”

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Halk TV'de yayımlanan ve şahsını hedef alan haberle ilgili yazılı bir açıklama yaparak iddiaları net tarihlerle yalanladı. Gürzel'in açıklamasına göre, habere konu edilen ihale 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi, ihale süreci 31 Aralık 2024 tarihinde sözleşmeye bağlandı. Gürzel ise 10 Mart 2025 tarihinde Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladı. Açıklamada, bu zaman çizelgesinin resmî belgelerle sabit olduğu vurgulanarak, görevde olmadığı bir dönemde yapılan bir ihale ile ilişkilendirilmesinin hukuken ve fiilen mümkün olmadığı ifade edildi.

'GAZETECİLİK DEĞİL, KAMUOYUNU YANILTMA'

Gürzel, Halk TV'nin söz konusu yayınını doğrulama yükümlülüğü yerine getirilmeden hazırlanmış bir içerik olarak değerlendirdi. Açıklamada, "Belgelerle sabit bu gerçeğe rağmen yapılan yayın, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır" denildi.

DÜZELTME ÇAĞRISI

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, açıklamasının sonunda basın kuruluşlarına çağrıda bulunarak, doğru bilgiye ve gazetecilik sorumluluğuna uygun davranılması gerektiğini vurguladı. Gürzel, Halk TV'yi ise hatalı ve mesnetsiz yayını düzeltmeye davet etti.