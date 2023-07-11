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Giriş Tarihi: 12.7.2023

Halkalı-Kapıkule YHT’de son viraj

Halkalı-Kapıkule YHT’de son viraj
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazı olan Halkalı- Ispartakule kısmındaki tünel açma çalışmalarını başlatarak çok önemli bir aşamayı daha hayata geçirdiklerini söyledi. Halkalı-Kapıkule hattının "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy", "67 kilometrelik Çerkezköy- Ispartakule" ve "8 bin 420 metrelik Ispartakule-Halkalı" arası olmak üzere 3 fazdan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi. "Bu 3 kısmın birleşmesiyle toplamda 229 kilometrelik güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni yüksek standartlı tren hattı inşa ediyoruz. Tüm hatların tamamlanmasıyla Halkalı- Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1.5 saate, yük taşıma süresi ise 6.5 saatten 2.5 saate düşecektir. Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkması hedeflenmektedir." Bakan Uraloğlu, projeyle üçüncü faz kapsamında 6 bin 180 metre TBM tünel, 860 metre aç-kapa tünel ve 1.380 metre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dahil 8 bin 420 metre uzunluklu yeni demir yolu hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarının yapılacağını söyledi. DHA

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Halkalı-Kapıkule YHT’de son viraj
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