Haberler Yaşam Haberleri Halkalı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Halkalı Marmaray Durağı'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 14:34 Son Güncelleme: 27.7.2022 14:34

Halkalı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Halkalı Marmaray Durağı'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Halkalı Marmaray Durağı nerede sorusu İstanbul’da yaşayan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Marmaray, Anadolu ve Avrupa yakası arasındaki en önemli ulaşım araçlarından biridir. İstanbul’un en önemli toplu taşıma araçları arasında yer alan Marmaray durağı her gün binlerce taşıma gerçekleştiriyor. Bu nedenle de Halkalı Marmaray Durağı nerede, nasıl gidilir sorularına birçok kişi yanıt arıyor. Yol tarifi ile Halkalı Marmaray Durağı’na nasıl gidilir, kaç dakikada bir geçiyor sorularının yanıtları yazımızda.

Halkalı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Halkalı Marmaray Durağı’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Halkalı Marmaray Durağı nerede sorusuna detaylı bir yol tarifi ile yanıt verilebilir. Birçok kişi okuluna, evine ya da işine gitmek için ev sahipliği yapan Halkalı Marmaray Durağı basit bir yol tarifi ile bulunabilir. Bu bakımdan halkalı Marmaray durağı nerede, nasıl gidilir soruları özellikle İstanbul'da yeni olanlar için merak edilen konulardır. Sizler için yol tarifi ile Halkalı Marmaray Durağı'na nasıl gidilir, kaç dakikada bir geçiyor sorularını yazımızın devamında yayınladık.

Marmaray Durakları Nerede?

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Bu nedenle de çok fazla sayıda ve farklı türlerde taşıma araçlarına gereksinim duyuluyor. Öğrenciler, çalışanlar ve daha birçok kişi günlük ulaşım problemlerini çözebilmek adına farklı ulaşım araçlarından yararlanmak durumunda kalıyor. En çok kullanılan toplu taşıma ulaşım araçlarından birisi de Marmaray ulaşım aracıdır. Avrupa ve Anadolu Yakası arasında en hızlı ulaşım aracı olduğu da söylenebilir.

Raylı sistem olarak tasarlanan Marmaray ulaşım sisteminin birçok istasyonu bulunuyor. Gebze Halkalı arasında 15 dakikada bir seferi bulunuyor. Bununla birlikte 43 tane de durağı bulunuyor. Birbirine en uzak mesafelerde olan duraklar arasındaki yolculuk 115 dakika sürüyor. Marmaray seferine her gün sabah 6'da başlıyor. Seferin bitimi de 22:15'dir.

Aynı zamanda Marmaray'ın dolmuş, otobüs, metro, tramvay, vapur durakları ile bağlantısının olması ek ulaşıma ihtiyaç duyanlar için önemli bir avantaj oluyor. En aktif durakları ise: Zeytinburnu, Kartal, Küçükçekmece, Sirkeci, Pendik, Yenikapı, Üsküdar, Bostancı, Söğütlüçeşme, Kazlıçeşme, Ataköy Maltepe güzergahlarıdır.

Marmaray Halkalı- Gebze Durakları ve İstasyonları

Marmaray Halkalı Gebze durakları arasında birden fazla istasyon bulunuyor. İki durak arasında 43 farklı istasyon bulunur. Bu istasyonların 15 tanesi Avrupa Yakası'nda yer alıyor. 28 tanesi de Anadolu Yakası'nda yer alıyor. Halkalı Gebze istasyonları şu şekildedir:

  • Halkalı
  • Mustafa Kemal
  • Küçükçekmece
  • Florya
  • Florya Akvaryum
  • Yeşilköy
  • Yeşilyurt
  • Ataköy
  • Bakırköy
  • Yenimahalle
  • Zeytinburnu
  • Kazlıçeşme
  • Yenikapı
  • Sirkeci
  • Üsküdar
  • Ayrılık Çeşmesi
  • Söğütlüçeşme
  • Feneryolu
  • Göztepe
  • Erenköy
  • Suadiye
  • Bostancı
  • Küçükyalı
  • İdealtepe
  • Süreyya Plajı
  • Maltepe
  • Cevizli
  • Atalar
  • Başak
  • Kartal
  • Yunus
  • Pendik
  • Kaynarca
  • Tersane
  • Güzelyalı
  • Aydıntepe
  • İçmeler
  • Tuzla
  • Çayırova
  • Fatih
  • Osmangazi
  • Darıca
  • Gebze

Yol Tarifi İle Halkalı Marmaray Durağı'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Halkalı Marmaray Durağı'na gitmek için en yakın durakları seçmeniz gerekiyor. Halkalı Marmaray yakınından geçen otobüs hatları 98S, BN!, MR50 hatlarıdır. Yakından geçen tren hattı Marmaray (Halkalı Gebze) geçiyor. Dolmuş ya da minibüs ile gitmek isteyenler ise minibüste A-06'ya binebilir. Minibüs tercih edenler ise A-36'ya binebilirler.

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Halkalı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Halkalı Marmaray Durağı'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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