Halkalı’dan Kapıkule’ye 1.5 saatte hızlı yolculuk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesi Büyükkarıştıran YHT İstasyonu'nda Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, Çerkezköy-Kapıkule kesimi test sürüşüne katıldı. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın toplam 229 kilometre olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hattı bugün (dün) test sürüşü yapacağımız kısımdır. Finansmanında kısmen İPA, Avrupa Birliği fonu da kullanıyoruz. Hem yolcu hem yük taşımacılığına uygun olarak planladığımız proje kapsamında; 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini bitirdik. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı, saatte 200 kilometre işletme hızına, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz" dedi. Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak" diye konuştu.