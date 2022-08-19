Haberler Yaşam Haberleri Halkapınar İZBAN Saatleri - İZBAN Halkapınar İstasyonu Nerede, Kaç Dakikada Bir Geçiyor, Havalimanı ve Otogar Arası Kaç KM?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 19:01 Son Güncelleme: 19.8.2022 19:01

Halkapınar İZBAN Saatleri - İZBAN Halkapınar İstasyonu Nerede, Kaç Dakikada Bir Geçiyor, Havalimanı ve Otogar Arası Kaç KM?

İzmir’de toplu taşıma oldukça sık kullanılmaktadır. Bu anlamda bazı projeler gerçekleştirilmiştir. Bunlardan biri de İZBAN’dır. İZBAN sayesinde kolaylıkla İzmir’in önemli bölgelerine gitmeniz mümkündür. Halkapınar İZBAN istasyonu da çok sık ziyaret edilen noktalardan biridir. Fakat çoğu kişi bu istasyonun nerede olduğunu ve hareket saatlerini öğrenmek istemektedir. Buna göre Halkapınar İZBAN saatleri nedir? İZBAN Halkapınar istasyonu nerede? Sorularının cevapları…

Halkapınar İZBAN Saatleri - İZBAN Halkapınar İstasyonu Nerede, Kaç Dakikada Bir Geçiyor, Havalimanı ve Otogar Arası Kaç KM?

Halkapınar Tren İstasyonu İzmir'in önemli ilçelerinden birinde bulunmaktadır. Bunun haricinde bazı önemli noktalara da oldukça yakındır. Bu açıdan baktığımızda Halkapınar İZBAN'ın nerede olduğunu bilmek önemlidir. Halkapınar İZBAN istasyonunun havalimanı ve otogarla arasındaki mesafe de önem taşımaktadır. Konak ilçesinde yer alan Halkapınar İZBAN'ın kaç dakikada bir geçtiğini merak edenler de bulunmaktadır. Peki, İZBAN Halkapınar Nerede, kaç dakikada bir geçiyor, havalimanı ve otogarla arası kaç km? Gibi merak edilen soruların cevapları…

HALKAPINAR İZBAN SAATLERİ

Halkapınar İZBAN sefer saatleri genellikle 06:00 gibi başlamaktadır. Bu saatten itibaren her 12-24 dakikada bir İZBAN bulmanız mümkündür. Bunun haricinde Halkapınar İZBAN en geç 23:50-00:00 arasındaki saat dilimine kadar sefere devam etmektedir. Bu anlamda seferler genellikle 00:50 gibi sonlanmaktadır.

HALKAPINAR İZBAN İSTASYONU NEREDE?

Halkapınar Tren İstasyonu, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan TCDD'ye ait tren istasyonudur. İstasyon, The Smyrna Cassaba Railway (SCR) Şirketi tarafından İzmir-Basmane - Kasaba (Turgutlu) demiryolu için inşa edilerek 25 Ekim 1866'da hizmete girmişir. SCR Şirketi, 1934'te TCDD tarafından satın alınarak feshedilmiş ve şirketin işlettiği demiryolu hatları ve istasyonları da TCDD'ye devredilmiştir.

İstasyon, 2000 yılında elektrifikasyon işlemi görerek yeniden inşa edilmiştir. 2006 yılında İZBAN projesinin inşaatı kapsamında kullanıma kapatılan istasyon, 2010 yılında -bazı kısımları- yeniden inşa edilerek tekrar hizmete girmiştir. 4 peronlu 2 ada platformu olan istasyonun Doğu platformu İZBAN'ın Cumaovası'ndan Menemen'e sefer yapan Merkez Hattı trenlerine hizmet vermekte, Batı platformu ise TCDD Taşımacılık'a tahsis edilmiş olup, şu an herhangi bir trene hizmet vermemektedir. İstasyon 2016'da 24 milyon yolcuya hizmet vermiştir. İstasyon, 1995 yılında kapatılan ve yerine İzmir Metrosu'nun M1 hattı inşa edilen Halkapınar - Bornova şube demiryolunun da başlangıç noktasıdır. Ayrıca istasyon bir konteyner terminalidir ve 4 yük vagonu depolama kapasitesi bulunmaktadır.

HALKAPINAR İZBAN OTOGAR ARASI KAÇ KM?

Halkapınar İZBAN konumu gereği birçok ulaşım noktasına yakınlığı bulunmaktadır. Mesafeler çok yakın olmasa da İzmir'in diğer bölgelerine kıyasla yakındır. Öncelikle Otogar ile Halkapınar İZBAN arası 19 kilometre olup yaklaşık olarak 23 dakika da gidilebilir.

HALKAPINAR İZBAN HAVALİMANI ARASI KAÇ KM?

Yukarıda belirttiğimiz gibi Halkapınar İZBAN merkezi bir konumdadır. Havalimanı ile Halkapınar İZBAN arasındaki mesafe yaklaşık olarak 14-15 kilometre olup bu mesafe özel araçla 24 dakika da gidilebilir.

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Halkapınar İZBAN Saatleri - İZBAN Halkapınar İstasyonu Nerede, Kaç Dakikada Bir Geçiyor, Havalimanı ve Otogar Arası Kaç KM?
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