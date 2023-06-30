Halkın mesire alanını kiraya verdi

Tekirdağ'da, depremzedeleri kaldıkları otelden atmakla gündeme gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şimdi de Muratlı ilçesindeki 'İnanlı Çeşmesi Mesire Alanı'nı kiraya verdi. Albayrak önce, mesire alanındaki sayısız ağacı kestirerek çocuk parkı ve içkili restoran yaptırdı. Belediye bünyesinde çalıştıramadığı lokantayı işletemeyince defalarca kiraya verdi. Fakat yüksek kira bedeli nedeniyle ihaleyi alanlar hep bıraktı.Yeni talip çıkmayınca, çareyi, halkın yıllardır kullandığı mesire alanını da restoranla birlikte ihaleye çıkarmakta buldu. Albayrak, vatandaşın yıllarca ücretsiz kullandığı alanı ücretli hale getirmesine rağmen, Tekirdağ'daki yüzlerce billboarda, "Muratlı İnanlı Çeşmesi mesire alanını yaptık" diye reklam vermişti. Vatandaşlar, daha önce ücretsiz kullandıkları mesire alanına, şimdi kişi başı 10 TL ödeyerek girebiliyor.Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Kadir Albayrak, Muratlı'daki mesire alanını sahiplendi. Garibanın pikniğine bile engel oluyor. Bu nasıl halkçı belediyecilik" dedi. İşletme ihalesini alan Çeşme Park lokanta sahibi Mithat Bali ise "Buraya yıllık 183 bin lira ödüyorum. Düzenleme için milyonlarca lira harcadım. 26 dönüm alan bana ait. Bu alanda, Muratlı Belediyesi dahi bir organizasyon yapsa, faturasını keser parasını alırım. Bu benim yasal hakkım" dedi.Gezi protestolarında genel başkanına yakın görünmek için, her yerde ağaç kesilmesine karşı görünmeye çalışan Albayrak, göreve gelir gelmez Süleymanpaşa ilçesinde 600 yıllık tarihi çınarı kestirmişti.