Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı: "Para transferleri tamamen onun talimatı"

"ÇEKLERDEKİ İMZALARI HALUK LEVENT ATTI"



Çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını iddia eden Kaya, "Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi attı. Hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar" dedi.