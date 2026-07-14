Haluk Levent’in şoföründen itiraf: “Hesabımı milyonluk transferlerde kullandı”

"ANKARA'DA YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA TAŞIDIM"

Haluk Levent'in şoförü Çetin, Ankara'da yüklü miktarda nakit para teslim aldığını ve bu paraları Yeliz Kaya'nın banka hesabına yatırdığını beyan etti. Kendisine Haluk Levent tarafından konum gönderildiğini ifade eden Çetin, belirtilen adrese giderek şahıslardan teslim aldığı paraları bankaya götürdüğünü söyledi. Paraların kimden geldiğini ve kaynağının ne olduğunu bilmediğini savunan Çetin, para hareketlerinden rahatsız olmasına rağmen işini kaybetme korkusuyla soru sormadığını belirtti.