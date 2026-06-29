Hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik eş zamanlı denetim! 2 işletme kapatıldı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren hamam, sauna ve SPA merkezlerinden oluşan toplam 57 işletmede, 91 ekip ve 273 personelin katılımıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 1 iş yerinin Türk Ceza Kanunu'nun 227. maddesini ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ekipler tarafından her iki işletmenin de faaliyetine son verilirken, belgelerinin eksik olması, kimlik bildiriminde bulunulmaması ve sigortasız işçi çalıştırılması nedenleriyle 9 işletme hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapıldı. Mersin Emniyetinden yapılan açıklamada, "Mersinimizin huzur ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör