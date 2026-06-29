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Giriş Tarihi: 29.06.2026 23:19

Hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik eş zamanlı denetim! 2 işletme kapatıldı

Mersin'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 1 iş yerinin Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesini ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek 2 işletmede kapatıldı.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik eş zamanlı denetim! 2 işletme kapatıldı
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren hamam, sauna ve SPA merkezlerinden oluşan toplam 57 işletmede, 91 ekip ve 273 personelin katılımıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 1 iş yerinin Türk Ceza Kanunu'nun 227. maddesini ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ekipler tarafından her iki işletmenin de faaliyetine son verilirken, belgelerinin eksik olması, kimlik bildiriminde bulunulmaması ve sigortasız işçi çalıştırılması nedenleriyle 9 işletme hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapıldı. Mersin Emniyetinden yapılan açıklamada, "Mersinimizin huzur ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam edecektir" denildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MERSİN

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Hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik eş zamanlı denetim! 2 işletme kapatıldı
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