Hamburg Havalimanı Nerede? Hamburg Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Hamburg Havalimanı (Hamburg Airport), Hamburg şehrine hizmet veren bir havalimanıdır. Almanca adıyla "Flughafen Hamburg" olarak da bilinen havalimanı, Almanya'nın en işlek havalimanlarından biridir. Hamburg Havalimanı, şehir merkezine oldukça yakın bir konumdadır. Hamburg Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım rahat ve stressiz bir deneyim sunar. Hamburg Havalimanı nerede, şehir merkezine nasıl gidilir, kaç km gibi sorular ziyaretçilerin kafasını karıştırabilmektedir.

Hamburg Havalimanı Nerede?

Hamburg Havalimanı, Hamburg'da bulunur ve şehir merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafededir. Coğrafi konumu itibarıyla hem şehir içinden hem de çevre şehirlerden kolayca ulaşılabilecek bir noktada yer alır. Havalimanı, modern altyapısı ve iki terminal binası ile yolculara yüksek standartlarda hizmet sunmaktadır.

Hamburg Havalimanı'ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Hamburg Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki mesafe yaklaşık 8 kilometre'dir. Havalimanı, toplu taşıma ağlarına mükemmel bir şekilde entegre edilmiştir. Şehir merkezine ulaşmak için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır: