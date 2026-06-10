Hamide evinin bodrumunda ölü bulunmuştu! Cani eş tutuklandı
Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'ye ulaşamayan yakınlarının ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Talihsiz kadının cansız bedeni evinin bodrumunda bulunurken şüpheli olarak aranan kadının eşi Lezgin Çiftçi kıskıvrak yakalandı. Şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar…
Bağlar Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Lezgin Çiftçi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.