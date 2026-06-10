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Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:10

Hamide evinin bodrumunda ölü bulunmuştu! Cani eş tutuklandı

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'ye ulaşamayan yakınlarının ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Talihsiz kadının cansız bedeni evinin bodrumunda bulunurken şüpheli olarak aranan kadının eşi Lezgin Çiftçi kıskıvrak yakalandı. Şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hamide evinin bodrumunda ölü bulunmuştu! Cani eş tutuklandı
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Bağlar Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Lezgin Çiftçi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HAKKARİ

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Hamide evinin bodrumunda ölü bulunmuştu! Cani eş tutuklandı
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